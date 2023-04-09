WIND ROSE: ecco la clip ufficiale di ''The Great Feast Underground''

04/10/24
D-A-D
Speed of Darkness
04/10/24
HIGH REEPER
Renewed By Death
04/10/24
AROTTENBIT
You Don’t Know What Chiptune Is
04/10/24
DRUG CHURCH
Prude
04/10/24
1349
The Wolf & The King
04/10/24
COSMIC PUTREFACTION
Emerald Fires Atop The Farewell Mountains
04/10/24
ABRAMELIN
Sins of the Father
04/10/24
CORPSEFUCKING ART
Tomatized
04/10/24
MEXICAN STANDOFF
Raiders of the Dutch Rudder
04/10/24
MAUL
In the Jaws of Bereavement
02/10/24
BLACKBERRY SMOKE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
02/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO
02/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
02/10/24
KALANDRA + LILI REFRAIN
LEGEND CLUB - MILANO
02/10/24
KALANDRA + LILI REFRAIN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
02/10/24
NÜRNBERG
ARCI TAMBOURINE - SEREGNO (MI)
02/10/24
JOSEPH ARTHUR
CA\' BERTI - CASTELVETRO (MO)
02/10/24
DANIEL NORGREN
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
03/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO COMUNALE - FERRARA
03/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA