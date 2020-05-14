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04/10/24
D-A-D
Speed of Darkness

04/10/24
LIGHT OF THE MORNING STAR
Wings in the Night Sky

04/10/24
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The Wolf & The King

04/10/24
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Trollslayer

04/10/24
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Renewed By Death

04/10/24
DEVENIAL VERDICT
Blessing of Despair

04/10/24
MEXICAN STANDOFF
Raiders of the Dutch Rudder

04/10/24
FEVER 333
Darker White

04/10/24
MOTLEY CRUE
Cancelled [EP]

04/10/24
CORPSEFUCKING ART
Tomatized

CONCERTI

02/10/24
BLACKBERRY SMOKE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

02/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO

02/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA

02/10/24
KALANDRA + LILI REFRAIN
LEGEND CLUB - MILANO

02/10/24
KALANDRA + LILI REFRAIN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

02/10/24
NÜRNBERG
ARCI TAMBOURINE - SEREGNO (MI)

02/10/24
JOSEPH ARTHUR
CA\' BERTI - CASTELVETRO (MO)

02/10/24
DANIEL NORGREN
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

03/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO COMUNALE - FERRARA

03/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
ASSASSIN: a novembre l'EP ''Skullblast'', ascolta la titletrack
02/10/2024 - 10:17 (64 letture)

LAMBRUSCORE
Mercoledì 2 Ottobre 2024, 13.05.31
1
Peccato non facciano un album intero. Pezzo non male.
RECENSIONI
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60
62
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CELESTE: dettagli e singolo del nuovo album ''Assassine(s)''
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