     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/10/24
D-A-D
Speed of Darkness

04/10/24
LIGHT OF THE MORNING STAR
Wings in the Night Sky

04/10/24
1349
The Wolf & The King

04/10/24
WIND ROSE
Trollslayer

04/10/24
HIGH REEPER
Renewed By Death

04/10/24
DEVENIAL VERDICT
Blessing of Despair

04/10/24
MEXICAN STANDOFF
Raiders of the Dutch Rudder

04/10/24
FEVER 333
Darker White

04/10/24
MOTLEY CRUE
Cancelled [EP]

04/10/24
CORPSEFUCKING ART
Tomatized

CONCERTI

02/10/24
BLACKBERRY SMOKE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

02/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO DAL VERME, VIA S. GIOVANNI SUL MURO 2 - MILANO

02/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA

02/10/24
KALANDRA + LILI REFRAIN
LEGEND CLUB - MILANO

02/10/24
KALANDRA + LILI REFRAIN
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

02/10/24
NÜRNBERG
ARCI TAMBOURINE - SEREGNO (MI)

02/10/24
JOSEPH ARTHUR
CA\' BERTI - CASTELVETRO (MO)

02/10/24
DANIEL NORGREN
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

03/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO COMUNALE - FERRARA

03/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
IOTUNN: guarda il video di ''Iridescent Way''
02/10/2024 - 10:28 (43 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
02/10/2024 - 10:28
IOTUNN: guarda il video di ''Iridescent Way''
11/09/2024 - 15:05
IOTUNN: pubblicano il lyric video del singolo ''Twilight''
30/08/2024 - 15:27
IOTUNN: in autunno prevista l'uscita di ''Kinship'', ascolta ''I Feel the Night''
10/07/2023 - 18:06
IOTUNN: ecco ''Mistland'' dal prossimo album
27/02/2021 - 20:50
IOTUNN: online il video di ‘‘The Weaver System’’
11/02/2021 - 11:28
IOTUNN: guarda il video di ‘‘The Tower of Cosmic Nihility’’ dal disco d’esordio
09/01/2021 - 12:01
IOTUNN: svelati i dettagli del debutto ‘‘Access All Worlds’’, ascolta il primo singolo
11/11/2020 - 00:55
IOTUNN: firmano con Metal Blade Records, in arrivo nel 2021 il debutto ‘‘Access All Worlds’’
ULTIME NOTIZIE
02/10/2024 - 18:35
SMASH ATOMS: disponibile il singolo ''Bring the River'' dall'esordio discografico
02/10/2024 - 18:30
CANDY: dettagli e singolo del nuovo EP ''Flipping''
02/10/2024 - 18:22
SCHADLICH & SOHNE: in arrivo l'esordio ''Zweckpessimismus'
02/10/2024 - 18:24
ABYSMAL GRIEF: cambio di band spalla per la data di Bologna
02/10/2024 - 17:47
XANDRIA: a novembre il nuovo EP ''Universal Tales'', ascolta un singolo
02/10/2024 - 17:44
DESTRUKTOR: ascolta ''Holy Orgy'' dal nuovo album ''Indomitable''
02/10/2024 - 17:41
SOILWORK: pubblicano il nuovo singolo ''Spirit of No Return''
02/10/2024 - 15:09
LORDI: una data in Italia in occasione del Lucca Comics & Games
02/10/2024 - 15:05
MARILLION: ritornano con il Marillion Weekend
02/10/2024 - 15:01
COHEED AND CAMBRIA: pubblicano il singolo ''Blind Side Sonny''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     