SERIOUS BLACK: guarda la clip di ''United''

04/10/24
D-A-D
Speed of Darkness
04/10/24
WIND ROSE
Trollslayer
04/10/24
HIGH REEPER
Renewed By Death
04/10/24
LIGHT OF THE MORNING STAR
Wings in the Night Sky
04/10/24
DRUG CHURCH
Prude
04/10/24
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The Wolf & The King
04/10/24
MOTLEY CRUE
Cancelled [EP]
04/10/24
COSMIC PUTREFACTION
Emerald Fires Atop The Farewell Mountains
04/10/24
ABRAMELIN
Sins of the Father
04/10/24
MAUL
In the Jaws of Bereavement
03/10/24
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
TEATRO COMUNALE - FERRARA
03/10/24
DAVID GILMOUR
CIRCO MASSIMO - ROMA
03/10/24
M.I.A. + BLEAKNESS
BARRIO’S LIVE - MILANO
03/10/24
MARUJA
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA
03/10/24
RIVERS ABLAZE + INTEGRAL
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
03/10/24
JOSEPH ARTHUR
CARACOL, VIA CATTANEO 64 - PISA
03/10/24
EGYPTIAN BLUE
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
04/10/24
ZEAL & ARDOR
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
04/10/24
KAMASI WASHINGTON
ALCATRAZ- MILANO
04/10/24
AENDRIU + LIBIDINE
C.I.Q. - MILANO