1349: tutto il nuovo ''The Wolf & The King'' in streaming

04/10/24
D-A-D
Speed of Darkness
04/10/24
WIND ROSE
Trollslayer
04/10/24
HIGH REEPER
Renewed By Death
04/10/24
LIGHT OF THE MORNING STAR
Wings in the Night Sky
04/10/24
DRUG CHURCH
Prude
04/10/24
1349
The Wolf & The King
04/10/24
MOTLEY CRUE
Cancelled [EP]
04/10/24
COSMIC PUTREFACTION
Emerald Fires Atop The Farewell Mountains
04/10/24
ABRAMELIN
Sins of the Father
04/10/24
MAUL
In the Jaws of Bereavement
04/10/24
ZEAL & ARDOR
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
04/10/24
KAMASI WASHINGTON
ALCATRAZ- MILANO
04/10/24
AENDRIU + LIBIDINE
C.I.Q. - MILANO
04/10/24
THE PEAWEES
ARCI BELLEZZA - MILANO
04/10/24
OFFSCOREBAND + DETONATION BOULEVARD + DERIVA + SUM HERALD
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
04/10/24
CADAVERIC CREMATORIUM + GUEST
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)
04/10/24
SCALA MERCALLI + AETHER VOID + ETEREA
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA
04/10/24
PRESTON REED
SIX BARS JAIL, VIA DELLE MASSE 38 - FIRENZE
04/10/24
RAGNARÖK
BIRRERIA ANIMA, VIA MARSALA 27 - ROSA’ (VI)
04/10/24
EGYPTIAN BLUE + AIDA
CIRCOLO DONG, PIAZZALE MERCURIO 35 - PIEDIRIPA (MC)