LEAGUE OF DISTORTION: ecco ''Chainsaw'' dal nuovo ''Galvanize''

05/10/2024 - 11:15 (54 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 1 Vediamo come sarà il disco. Band non particolarmente originale ma meritevole di ascolto. Lei ha voce e carisma.