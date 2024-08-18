ANCIENT CURSE: presentano il brano ''Dimension 5''

09/10/24
AETHER VOID
Of Rage and Grief
11/10/24
FANS OF THE DARK
Video
11/10/24
HELL IS OTHER PEOPLE
Moirae
11/10/24
TOUCHE AMORE
Spiral In A Straight Line
11/10/24
OZORA
Litanie
11/10/24
AD INFINITUM
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11/10/24
DRAGONY
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11/10/24
CHAT PILE
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11/10/24
THE CROWN
Crown of Thorns
11/10/24
MASTER BOOT RECORD
Hardwarez
08/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO PETRUZZELLI, CORSO CAVOUR 12 - BARI
08/10/24
SONATA ARCTICA + FIREWIND + SERIOUS BLACK
HALL, VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
08/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER
FREAKOUT CLUB, VIA EMILIO ZAGO 7C - BOLOGNA
08/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER + GUESTS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
08/10/24
GREG HOWE
IL PEOCIO - TORINO
09/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO AUGUSTEO, PIAZZETTA DUCA D\'AOSTA 263 - NAPOLI
09/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER + LACROCE + V.C.B.
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
09/10/24
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TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/24
GREG HOWE
BRAVO CAFFÈ - BOLOGNA
10/10/24
SOEN
ORION LIVE CLUB, VIALE J.F. KENNEDY 52 – ROMA