CHAOS INVOCATION: guarda il video di ''This World Wants Us Dead''

08/10/2024 - 08:59 (71 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Eh no, non ci sono le foreste... (cit.) 2 Questo è vero Black Metal puro e malvagio come deve essere. No?? 1 Il brano mi piace eccome.. Il video no