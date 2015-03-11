DAYS OF JUPITER: ascolta il singolo ''Machine''

09/10/24
AETHER VOID
Of Rage and Grief
11/10/24
ENVY
Eunoia
11/10/24
DOEDSMAGHIRD
Omniverse Consciousness
11/10/24
OZORA
Litanie
11/10/24
OBSOLETION
Obsoletion
11/10/24
TOUCHE AMORE
Spiral In A Straight Line
11/10/24
MEMBRANCE
Undead Remains
11/10/24
AD INFINITUM
Abyss
11/10/24
DRAGONY
Hic Svnt Dracones
11/10/24
CHAT PILE
Cool World
09/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO AUGUSTEO, PIAZZETTA DUCA D\'AOSTA 263 - NAPOLI
09/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER + LACROCE + V.C.B.
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
09/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/24
GREG HOWE
BRAVO CAFFÈ - BOLOGNA
10/10/24
SOEN
ORION LIVE CLUB, VIALE J.F. KENNEDY 52 – ROMA
10/10/24
REB BEACH & THE BAD BOYS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
10/10/24
CRYSTAL VIPER + TBA
ZIGGY CLUB - TORINO
10/10/24
SCORPION CHILD
ARCI BELLEZZA - MILANO
10/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
10/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)