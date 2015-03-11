     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/10/24
AETHER VOID
Of Rage and Grief

11/10/24
ENVY
Eunoia

11/10/24
DOEDSMAGHIRD
Omniverse Consciousness

11/10/24
OZORA
Litanie

11/10/24
OBSOLETION
Obsoletion

11/10/24
TOUCHE AMORE
Spiral In A Straight Line

11/10/24
MEMBRANCE
Undead Remains

11/10/24
AD INFINITUM
Abyss

11/10/24
DRAGONY
Hic Svnt Dracones

11/10/24
CHAT PILE
Cool World

CONCERTI

09/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO AUGUSTEO, PIAZZETTA DUCA D\'AOSTA 263 - NAPOLI

09/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER + LACROCE + V.C.B.
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/10/24
GREG HOWE
BRAVO CAFFÈ - BOLOGNA

10/10/24
SOEN
ORION LIVE CLUB, VIALE J.F. KENNEDY 52 – ROMA

10/10/24
REB BEACH & THE BAD BOYS
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

10/10/24
CRYSTAL VIPER + TBA
ZIGGY CLUB - TORINO

10/10/24
SCORPION CHILD
ARCI BELLEZZA - MILANO

10/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/10/24
SIBERIAN MEAT GRINDER + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
DAYS OF JUPITER: ascolta il singolo ''Machine''
08/10/2024 - 21:34 (45 letture)

ALTRE NOTIZIE
08/10/2024 - 21:34
DAYS OF JUPITER: ascolta il singolo ''Machine''
11/03/2015 - 20:18
DAYS OF JUPITER: svelati i dettagli del nuovo album
ULTIME NOTIZIE
08/10/2024 - 21:30
KOZORIA: ascolta ''We're Wolves'' dal nuovo ''The Source''
08/10/2024 - 21:23
DEEP VALLEY BLUES: firmano con Argonauta Records
08/10/2024 - 17:33
MAMMOTH GRINDER: pubblicano il singolo ''Corpse of Divinant'' dal nuovo EP
08/10/2024 - 16:21
PLANES MISTAKEN FOR STARS: ascolta ''Arrow'' dal nuovo disco
08/10/2024 - 16:17
MORK GRYNING: il video della titletrack del nuovo disco ''Fasornas Tid''
08/10/2024 - 16:12
HANGMAN`S CHAIR: online il videoclip di ''2 AM Thoughts'' coi Raven dei Dool
08/10/2024 - 15:55
TOUCHE AMORE: in Italia per un concerto
08/10/2024 - 15:47
SELVANS: primi dettagli del nuovo disco ''Saturnalia''
08/10/2024 - 09:54
GUTLESS: i dettagli del debutto ''High Impact Violence'', ascolta ''Viral Infection''
08/10/2024 - 09:49
MAGIC KINGDOM: svelano i dettagli del nuovo album ''Blaze of Rage''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     