     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/10/24
FANS OF THE DARK
Video

11/10/24
TOUCHE AMORE
Spiral In A Straight Line

11/10/24
AD INFINITUM
Abyss

11/10/24
DRAGONY
Hic Svnt Dracones

11/10/24
CHAT PILE
Cool World

11/10/24
OZORA
Litanie

11/10/24
THE CROWN
Crown of Thorns

11/10/24
DOEDSMAGHIRD
Omniverse Consciousness

11/10/24
ABERRATOR
Beckoning Tribulation

11/10/24
A CIRCUS
A Circus

CONCERTI

11/10/24
SOEN + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/10/24
ROBERT PLANT
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 – (ROMA)

11/10/24
REB BEACH & THE BAD BOYS
HOUSE OF ROCK, VIA POMPOSA 55 - RIMINI

11/10/24
ARCANUM FEST 2024 (day 1)
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/10/24
ATMF FEST
TUNE MUSIC CLUB - PORDENONE

11/10/24
HARD-ONS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

11/10/24
GO DOWN FEST
BLOOM - MEZZAGO (MB)

11/10/24
A HAWK AND A HACKSAW
TEATRO LINGUAGGICREATIVI, VIA EUGENIO VILLORESI 26 - MILANO

11/10/24
GREG HOWE
SPOLETO JAZZ, TEATRO CAIO MELISSO - SPOLETO (PG)

12/10/24
WINE AND FOG FEST
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
SECRET SPHERE: pubblicano il nuovo singolo ''The Night's Silent Accomplice''
11/10/2024 - 09:51 (68 letture)

RECENSIONI
84
79
80
79
85
65
86
83
77
90
82
ARTICOLI
13/04/2017
Live Report
SECRET SPHERE + DGM + TRICK OR TREAT + SKELETOON
The Triumvirate Tour - Officine Sonore, Vercelli (VC)- 08/04/2017
29/11/2016
Intervista
SECRET SPHERE
Ritratto dal Sol Levante
26/02/2015
Intervista
SECRET SPHERE
Intervista alla band italiana
17/04/2012
Intervista
SECRET SPHERE
Prima e dopo Roberto Messina
02/12/2010
Live Report
ELVENKING + SECRET SPHERE + ALL MY FAITH LOST
Deposito Giordani, Pordenone, 27/11/2010
 
ALTRE NOTIZIE
11/10/2024 - 09:51
SECRET SPHERE: pubblicano il nuovo singolo ''The Night's Silent Accomplice''
09/02/2024 - 08:08
SECRET SPHERE: tre concerti in Italia a maggio
10/11/2023 - 21:42
SECRET SPHERE: disponibile il singolo ''Psycho Kid''
20/10/2023 - 07:57
SECRET SPHERE: ascolta la nuova ''Confession''
28/09/2023 - 11:02
SECRET SPHERE: pubblicano la titletrack di ''Blackened Heartbeat''
27/08/2023 - 09:28
SECRET SPHERE: i dettagli di ''Blackened Heartbeat'' e il primo singolo
17/01/2023 - 13:42
SECRET SPHERE: in studio per il nuovo album
02/05/2022 - 13:34
SECRET SPHERE: disponibile il video di ''Liveblood - The Studio Session''
17/11/2021 - 00:04
SECRET SPHERE: due date in Italia a fine novembre
12/03/2021 - 09:21
SECRET SPHERE: ecco il video di ''Against All the Odds''
ULTIME NOTIZIE
11/10/2024 - 15:32
LUPPOLO IN ROCK: annunciate altre tre band per l'edizione 2025
11/10/2024 - 15:26
WINDING ROAD: ascolta un brano dal nuovo album
11/10/2024 - 15:21
GRAVE DIGGER: disponibile il singolo ''Kingdom of Skulls''
11/10/2024 - 15:18
RYUJIN: guarda il video di ''The Rainbow Song''
11/10/2024 - 15:09
APOCALYPSE ORCHESTRA: a febbraio il nuovo ''A Plague Upon Thee''
11/10/2024 - 10:10
CHAT PILE: ascolta il nuovo album ''Cool World''
11/10/2024 - 10:04
HELLOWEEN: in arrivo il live album ''Live at Budokan'', guarda il video di ''Best Time''
11/10/2024 - 09:57
STRANGER VISION: ascolta ''Nothing Really Matters'' con James LaBrie dei Dream Theater
11/10/2024 - 09:54
WOLVENCROWN: dettagli e singolo del nuovo album ''Celestial Lands''
11/10/2024 - 09:51
DES ROCS: guarda il video di ''Love and a Smoking Gun'' dal nuovo EP
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     