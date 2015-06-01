     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/10/24
CANDY
Flipping

17/10/24
GHOSTHEART NEBULA
Blackshift

17/10/24
HARVESTMAN
Triptych: Part Three

18/10/24
CHRYSALID
Breaking the Chains

18/10/24
CAPILLA ARDIENTE
Where Gods Live and Men Die

18/10/24
BLIND EGO
The Hunting Party

18/10/24
SWALLOW THE SUN
Shining

18/10/24
FROZEN CROWN
War Hearts

18/10/24
VEONITY
The Final Element

18/10/24
IMMORTAL BIRD
Sin Querencia

CONCERTI

14/10/24
POWERWOLF + HAMMERFALL + WIND ROSE
ALCATRAZ - MILANO

14/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO EUROPAUDITORIUM, PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 4 - BOLOGNA

15/10/24
ROBERT PLANT
OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI, CORSO CASTELFIDARDO 22 - TORINO

15/10/24
RUSSIAN CIRCLES
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

15/10/24
CANNIBAL CORPSE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

15/10/24
ANATOMIA + OSSUARY + MORBUS GRAVE
BARRIO\'S - MILANO

16/10/24
IN FLAMES + ARCH ENEMY + SOILWORK
ALCATRAZ - MILANO

16/10/24
DUFF MCKAGAN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

16/10/24
MIZMOR
ZIGGY CLUB - TORINO

16/10/24
MIZMOR + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
POP EVIL: guarda la clip di ''What Remains''
13/10/2024 - 16:20 (65 letture)

RECENSIONI
78
ALTRE NOTIZIE
13/10/2024 - 16:20
POP EVIL: guarda la clip di ''What Remains''
12/08/2024 - 00:15
POP EVIL: ascolta l'inedita ''What Remains''
12/12/2023 - 19:23
POP EVIL: Hayley Cramer lascia la band
10/12/2022 - 10:58
POP EVIL: i dettagli completi del nuovo disco ''Skeletons''
01/10/2022 - 11:33
POP EVIL: disponibile il nuovo singolo ''Paranoid (Crash & Burn)''
20/03/2021 - 12:37
POP EVIL: a maggio uscirà ‘‘Versatile’’, ascolta un singolo
19/01/2018 - 18:33
POP EVIL: guarda il video di Colors Bleed
30/10/2017 - 18:22
POP EVIL: guarda il video del nuovo singolo
12/08/2015 - 17:09
POP EVIL: guarda un nuovo video
01/06/2015 - 20:37
POP EVIL: ecco una nuova canzone
ULTIME NOTIZIE
14/10/2024 - 08:09
STARCHASER: ecco ''Who I Am'' da ''Into the Great Unknown''
14/10/2024 - 08:05
SUNSTORM: ascolta un brano dal prossimo disco
14/10/2024 - 07:58
NEMUER: pubblicato il video animato di ''Sun God Ra's Solar Barque''
14/10/2024 - 07:54
RAUHBEIN: presentano il brano ''Adrenalin''
14/10/2024 - 07:50
AFTER LAPSE: in arrivo a dicembre il nuovo album
14/10/2024 - 07:45
TODD MICHAEL HALL: a breve il nuovo ''Off the Rails'', ecco la titletrack
13/10/2024 - 16:28
BODY COUNT: online il videoclip ufficiale di ''Comfortably Numb'' con David Gilmour
13/10/2024 - 16:06
SERJ TANKIAN: il video di ''Appropriations'' dall'ultimo EP
12/10/2024 - 11:12
AD INFINITUM: in streaming il singolo ''Follow Me Down''
12/10/2024 - 11:06
THE HU: presentata la cover di ''The Trooper'' degli Iron Maiden
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     