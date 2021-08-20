CRAZY LIXX: guarda il video della nuova ''Little Miss Dangerous''

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15/10/2024 - 11:28 (76 letture)

Ivan75
Martedì 15 Ottobre 2024, 13.34.35
1
Bravi son bravi. Songwriting, esecuzioni, arrangiamenti, produzione. Tutto ok. Ti riportano sul sunset strip. Personalmente non apprezzo molto il timbro del cantante, un pò troppo cheesy, ma in generale un\'ottima band.
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