CRAZY LIXX: guarda il video della nuova ''Little Miss Dangerous''

16/10/24
CANDY
Flipping
17/10/24
GHOSTHEART NEBULA
Blackshift
17/10/24
HARVESTMAN
Triptych: Part Three
18/10/24
CHRYSALID
Breaking the Chains
18/10/24
CAPILLA ARDIENTE
Where Gods Live and Men Die
18/10/24
BLIND EGO
The Hunting Party
18/10/24
SWALLOW THE SUN
Shining
18/10/24
FROZEN CROWN
War Hearts
18/10/24
VEONITY
The Final Element
18/10/24
IMMORTAL BIRD
Sin Querencia
15/10/24
ROBERT PLANT
OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI, CORSO CASTELFIDARDO 22 - TORINO
15/10/24
RUSSIAN CIRCLES
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
15/10/24
CANNIBAL CORPSE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
15/10/24
ANATOMIA + OSSUARY + MORBUS GRAVE
BARRIO\'S - MILANO
16/10/24
IN FLAMES + ARCH ENEMY + SOILWORK
ALCATRAZ - MILANO
16/10/24
DUFF MCKAGAN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
16/10/24
MIZMOR
ZIGGY CLUB - TORINO
16/10/24
MIZMOR + GUESTS
ZIGGY CLUB - TORINO
16/10/24
THE BODY & DIS FIG + UNIFORM + BAD BREEDING
TEATRO POLIVALENTE OCCUPATO, VIA SIEPELUNGA - BOLOGNA
17/10/24
ROBERT PLANT
TEATRO SOCIALE, VIA VINCENZO BELLINI 3 - COMO