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ROBERT PLANT
TEATRO SOCIALE, VIA VINCENZO BELLINI 3 - COMO

17/10/24
1349 + KAMPFAR + AFSKY
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

17/10/24
CRASH TEST DUMMIES
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

18/10/24
ROBERT PLANT
PALASPORT, VIA RESIA 39 - BOLZANO

18/10/24
NECROPHOBIC + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/10/24
UNPROCESSED
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

18/10/24
STEWART COPELAND
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

18/10/24
UNPROCESSED + AVRALIZE
LEGEND CLUB - MILANO

18/10/24
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
DRUSO - RANICA (BG)

18/10/24
CRYSTAL VIPER + SAVAGE MASTER
ZIGGY CLUB -TORINO
FROZEN CROWN: presentano il video di ''I Am the WInd'' dal nuovo album
16/10/2024 - 22:11 (46 letture)

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23/06/2023
Intervista
FROZEN CROWN
Meno elfi, più streghe!
 
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