     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Wolkenschieber - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/10/24
CAPILLA ARDIENTE
Where Gods Live and Men Die

18/10/24
AIWAZ
Darrkh... It Is!

18/10/24
ASHEN TOMB
Ecstatic Death Reign

18/10/24
FIVE THE HIEROPHANT
Apeiron

18/10/24
MOTHER OF GRAVES
The Periapt of Absence

18/10/24
IMMORTAL BIRD
Sin Querencia

18/10/24
CHRYSALID
Breaking the Chains

18/10/24
CREST OF DARKNESS
My Ghost

18/10/24
FATE
Reconnect N Ignite

18/10/24
SWALLOW THE SUN
Shining

CONCERTI

18/10/24
ROBERT PLANT
PALASPORT, VIA RESIA 39 - BOLZANO

18/10/24
NECROPHOBIC + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/10/24
UNPROCESSED
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

18/10/24
STEWART COPELAND
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

18/10/24
UNPROCESSED + AVRALIZE
LEGEND CLUB - MILANO

18/10/24
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO
DRUSO - RANICA (BG)

18/10/24
CRYSTAL VIPER + SAVAGE MASTER
ZIGGY CLUB -TORINO

18/10/24
CRYSTAL VIPER + SAVAGE MASTER
ZIGGY CLUB - TORINO

18/10/24
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐒𝐒𝐔𝐀𝐑𝐘
ALEX BAR, VIA ANGIOY 94 - OSSI (SS)

18/10/24
TIMMY’S ORGANISM + WILL O’ DUSK + RIGHT PROFILE
ARCI BELLEZZA - MILANO
IN EXTREMO: presentano il singolo ''Unser Lied''
17/10/2024 - 20:07 (53 letture)

RECENSIONI
68
80
76
80
ALTRE NOTIZIE
17/10/2024 - 20:07
IN EXTREMO: presentano il singolo ''Unser Lied''
13/09/2024 - 21:11
IN EXTREMO: guarda il video di ''Feine Seele''
28/08/2024 - 14:30
IN EXTREMO: ascolta il singolo ''Olafur''
19/07/2024 - 11:43
IN EXTREMO: pubblicano il video di ''Wolkenschieber''
19/06/2024 - 21:35
IN EXTREMO: annunciato ''Wolkenschieber'' per il mese di settembre
27/01/2022 - 13:36
IN EXTREMO: è scomparso Boris Pfeiffer
02/12/2020 - 16:44
IN EXTREMO: il live video di ''Kompass Zur Sonne''
24/11/2020 - 19:11
IN EXTREMO: disponibile il live video di ''Sternhagelvoll'' dal Wacken World Wide
30/10/2020 - 09:24
IN EXTREMO: online il video di ''Schenk nochmal ein'' dalla versione estesa di ''Kompass Zur Sonne''
18/07/2020 - 22:48
IN EXTREMO: pubblicano il video di ''Reiht Euch Ein Ihr Lumpen''
ULTIME NOTIZIE
18/10/2024 - 00:40
SEVENTH CRYSTAL: il video ufficiale di ''Blinded by the Light''
18/10/2024 - 00:34
LUMINARE CHRISTMAS!: ascolta ''You Look Like Christmas'' dal disco di debutto
18/10/2024 - 00:29
ARCH ENEMY: ecco ''Liars & Thieves'' dal nuovo album ''Blood Dynasty''
17/10/2024 - 20:10
WITHIN SILENCE: annunciato il nuovo ''The Eclipse of Worlds''
17/10/2024 - 19:55
RAVENWIEK: ascolta la cover di ''Conquest of Paradise'' di Vangelis
17/10/2024 - 19:50
SEID: in streaming integrale il nuovo ''Hymns to the Norse''
17/10/2024 - 11:43
CANDLEMASS: l'EP ''Black Star'' in arrivo nel 2025
17/10/2024 - 11:37
STRYPER: guarda la clip di ''Betrayed by Love''
17/10/2024 - 11:33
RADIOACTIVE: ascolta la titletrack di ''Reset'' con Robin McAuley
16/10/2024 - 22:26
HAZZERD: disponibile il singolo ''Deathbringer'' dal prossimo ''The 3rd Dimension''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     