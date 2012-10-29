UNDEROATH: ascolta ''Survivor's Guilt'' dal prossimo album in arrivo nel 2025

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19/10/24
VISIONS OF ATLANTIS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

19/10/24
NECROPHOBIC + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

19/10/24
VANEXA + MASTERCASTLE
TEATRO VALLEGGIA – QUILIANO (SV)

19/10/24
JORELIA + DEDALUS PROJECT + WAVES IN AUTUMN
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA

19/10/24
𝐌𝐎𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐃𝐎𝐎𝐌 𝐅𝐄𝐒𝐓
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

19/10/24
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

19/10/24
DERIVA + TRAUMA HC + AFFANNO + INDIEASS
ETEROTOPIA, VIA RISORGIMENTO 21 - SAN GIULIANO MILANESE (MI)

19/10/24
EXHIBIT + END OF A SEASON + IRMA
CSOA COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

19/10/24
METAL INVASION 2024
SINIGO - EX DOPOLAVORO, VIA NAZIONALE 98 - (MERANO BZ)

19/10/24
MELTING CLOCK + G.C.NERI & THE BLUE BRAINS
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA
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19/10/2024 - 00:03 (39 letture)

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