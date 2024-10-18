JASON ASHCRAFT: disponibile la cover di ''Love Tyger'' degli Edguy

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VISIONS OF ATLANTIS + GUESTS
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𝐌𝐎𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐃𝐎𝐎𝐌 𝐅𝐄𝐒𝐓
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

19/10/24
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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DERIVA + TRAUMA HC + AFFANNO + INDIEASS
ETEROTOPIA, VIA RISORGIMENTO 21 - SAN GIULIANO MILANESE (MI)

19/10/24
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CSOA COX18, VIA CONCHETTA 18 - MILANO

19/10/24
METAL INVASION 2024
SINIGO - EX DOPOLAVORO, VIA NAZIONALE 98 - (MERANO BZ)

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MELTING CLOCK + G.C.NERI & THE BLUE BRAINS
CRAZY BULL, VIA EUSTACHIO DEGOLA 4/R - GENOVA
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19/10/2024 - 09:19 (30 letture)

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