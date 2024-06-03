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Fading Backwards

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23/10/24
ROBERT PLANT
GRAN TEATRO MORATO, VIA S. ZENO 168 - BRESCIA

23/10/24
STONED JESUS + MONDO DRAG + THE ABBEY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

24/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
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ZEKE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

24/10/24
JETHRO TULL
PALAPARTENOPE, VIA CORRADO BARBAGALLO 31 - NAPOLI

24/10/24
BINEURAL + MELEE
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

25/10/24
VISIONS OF ATLANTIS + GUESTS
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

25/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

25/10/24
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

25/10/24
THE WHITE BUFFALO
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
VOMIT FORTH: ascolta ''Salt''
22/10/2024 - 18:43 (44 letture)

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