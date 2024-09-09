PATRIARKH: a gennaio il nuovo album

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I polacchi Patriarkh hanno annunciato per il 3 gennaio la pubblicazione, tramite Napalm Records, del loro nuovo album ПРОРОК ИЛИЯ.
Di seguito potete vedere il video di WIERSZALIN III con la partecipazione di A. Strug & M. Maleńczuk.
Tracklist:
01. WIERSZALIN I (Lat.) - ВЕРШАЛИН I (Cyrillic)
02. WIERSZALIN II (Lat.) - ВЕРШАЛИН II (Cyrillic)
03. WIERSZALIN III (Lat.) - ВЕРШАЛИН III (Cyrillic)
04. WIERSZALIN IV (Lat.) - ВЕРШАЛИН IV (Cyrillic)
05. WIERSZALIN V (Lat.) - ВЕРШАЛИН V (Cyrillic)
06. WIERSZALIN VI (Lat.) - ВЕРШАЛИН VI (Cyrillic)
07. WIERSZALIN VII (Lat.) - ВЕРШАЛИН VII (Cyrillic)
08. WIERSZALIN VIII (Lat.) - ВЕРШАЛИН VIII (Cyrillic)