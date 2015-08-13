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PALAPARTENOPE, VIA CORRADO BARBAGALLO 31 - NAPOLI

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BINEURAL + MELEE
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

25/10/24
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25/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

25/10/24
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA

25/10/24
THE WHITE BUFFALO
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

25/10/24
DREAM THEATER
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

25/10/24
BLACK TUSK + LORD DYING + MAGNITUDO
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
CHAOS INVOCATION: diffuso il singolo ''Only in Darkness''
24/10/2024 - 08:42 (60 letture)

lisablack
Giovedì 24 Ottobre 2024, 8.57.06
1
Roba buona questa.. Eccome, album da mettere in ordine🤟
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