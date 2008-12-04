THE WATCHER: a novembre il debutto ''Out of Dark'', ascolta ''Burning World''

25/10/24
BLACK CURSE
Burning in Celestial Poison
25/10/24
VANANIDR
In Silence Descent
25/10/24
LEAGUE OF DISTORTION
Galvanize
25/10/24
PERFIDIOUS
Savouring His Flesh
25/10/24
POLTERGEIST (USA)
Nachtmusik
25/10/24
GIGAN
Anomalous Abstractigate Infinitessimus
25/10/24
IOTUNN
Kinship
25/10/24
TURMION KATILOT
Reset
25/10/24
PSYCHONAUT 4
...Of Mourning
25/10/24
BLACK OAK COUNTY
III
24/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
24/10/24
ZEKE
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
24/10/24
JETHRO TULL
PALAPARTENOPE, VIA CORRADO BARBAGALLO 31 - NAPOLI
24/10/24
BINEURAL + MELEE
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
25/10/24
VISIONS OF ATLANTIS + GUESTS
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
25/10/24
KING BUZZO E TREVOR DUNN
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
25/10/24
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
25/10/24
THE WHITE BUFFALO
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
25/10/24
DREAM THEATER
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
25/10/24
BLACK TUSK + LORD DYING + MAGNITUDO
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)