LINKIN PARK: disponibile la nuova ''Over Each Other'' dal prossimo album

25/10/2024 - 10:24 (86 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 minchia chemmmerda 3 Canzone ottima per il serale di Amici. 2 Sentita una volta ieri. Qui non ci siamo ed è un calo evidente rispetto ai due singoli già pubblicati. 1 Una canzone pop di merda, odio questi suoni senza chitarra..