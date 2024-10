TARJA: online il singolo ''Ciaran's Well'' dal nuovo live

26/10/2024 - 09:03 (96 letture)



Federico "Vandroy" Landini 2 Tarja hai la tecnica, hai la voce... ma perché negli ultimi 10'anni canti continuamente in modo così sguagliato?!? Da solitamente... hai tirato fuori un album meraviglioso come The Winter Storm dove non strafacevi. Ma ora....? Ora non ti si può ascoltare, ed è un peccato. 1 Uno dei pochi brani del My Winter Storm che non apprezzo.