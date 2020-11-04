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26/10/24
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

26/10/24
THE WHITE BUFFALO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

26/10/24
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT, PIAZZALE PIER LUIGI NERVI 1 - ROMA

26/10/24
NE OBLIVISCARIS + GUESTS
SLAUGTHER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/10/24
500 HORSE POWER + KROSS OF KHAOSS
BIRRERIA ZUITA - CAERANO DI SAN MARCO (TV)

26/10/24
GURRIERS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO

26/10/24
QUALE DESTINO PER N’OI! FEST
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)

26/10/24
THE UNKNOWNS + THUNDER BOMBER
COLORIFICIO KROEN, VIA A. PACINOTTI 19 - VERONA

26/10/24
ENDELØS + DAWZZ
FABRIK - CAGLIARI

26/10/24
THE OSSUARY + STRAMONIA + WARCOE
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

YOTH IRIA: disponibile un video da ''Blazing Inferno''
26/10/2024 - 09:13 (52 letture)

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