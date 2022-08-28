KINGS OF MERCIA: diffuso il video di ''Battle Scars''

30/10/24
LAY OF THE AUTUMN
Of Love and Sorrow
31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot
31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate
01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem
01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper
01/11/24
EPITAPH
Path To Oblivion
01/11/24
PLANES MISTAKEN FOR STARS
Do You Still Love Me?
01/11/24
ANOMALIE
Riverchild
01/11/24
CRYPTIC BROOD
Necrotic Flesh Bacteria
01/11/24
BLACK AEONS
Entering the Shadows
30/10/24
THE GEMS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
30/10/24
STEGOSAURO + BULGARELLI + CASAMATTA
CIRCOLO DEV - BOLOGNA
30/10/24
GALACTIC EMPIRE
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA
31/10/24
GUILT TRIP
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
31/10/24
STEVE HACKETT
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
31/10/24
PAT METHENY
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE, VIA TRENTO - UDINE
31/10/24
STEVE HACKETT
PARCO DELLA MUSICA SALA CECILIA - ROMA
31/10/24
EPITAPH + VII VITIUM
ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
31/10/24
OLD BRIDGE + TAILOR\'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI - AREZZO
31/10/24
LORDI
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA