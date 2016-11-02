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30/10/24
LAY OF THE AUTUMN
Of Love and Sorrow

31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot

31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate

01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem

01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper

01/11/24
EPITAPH
Path To Oblivion

01/11/24
PLANES MISTAKEN FOR STARS
Do You Still Love Me?

01/11/24
ANOMALIE
Riverchild

01/11/24
CRYPTIC BROOD
Necrotic Flesh Bacteria

01/11/24
BLACK AEONS
Entering the Shadows

CONCERTI

30/10/24
THE GEMS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

30/10/24
STEGOSAURO + BULGARELLI + CASAMATTA
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

30/10/24
GALACTIC EMPIRE
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA

31/10/24
GUILT TRIP
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

31/10/24
STEVE HACKETT
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

31/10/24
PAT METHENY
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE, VIA TRENTO - UDINE

31/10/24
STEVE HACKETT
PARCO DELLA MUSICA SALA CECILIA - ROMA

31/10/24
EPITAPH + VII VITIUM
ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

31/10/24
OLD BRIDGE + TAILOR\'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI - AREZZO

31/10/24
LORDI
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA
CLOAKROOM: un primo singolo dal nuovo album
29/10/2024 - 10:24 (59 letture)

RECENSIONI
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