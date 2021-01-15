     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Birna - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/10/24
LAY OF THE AUTUMN
Of Love and Sorrow

31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate

31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot

01/11/24
POWERFLO
Gorilla Warfare

01/11/24
DEAF LIZARD
The Last Odyssey

01/11/24
ARCTIS
Arctis

01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper

01/11/24
BEARDFISH
Songs for Beating Hearts

01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem

01/11/24
I HÄXA
i H​ä​xa

CONCERTI

30/10/24
THE GEMS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

30/10/24
STEGOSAURO + BULGARELLI + CASAMATTA
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

30/10/24
GALACTIC EMPIRE
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA

31/10/24
GUILT TRIP
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

31/10/24
STEVE HACKETT
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

31/10/24
PAT METHENY
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE, VIA TRENTO - UDINE

31/10/24
STEVE HACKETT
PARCO DELLA MUSICA SALA CECILIA - ROMA

31/10/24
EPITAPH + VII VITIUM
ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

31/10/24
OLD BRIDGE + TAILOR\'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI - AREZZO

31/10/24
LORDI
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA
WARDRUNA: disponibile il singolo ''Hibjørnen (The Hibearnator)''
30/10/2024 - 09:21 (69 letture)

Spirit Of The Forest
Mercoledì 30 Ottobre 2024, 19.25.30
1
Qui si entra in sintonia con la natura.. Misticismo ed antichi riverberi di un sapere perduto,da un mondo puro ormai perduto.
RECENSIONI
ARTICOLI
19/01/2021
Articolo
WARDRUNA
Incontro con Einar Selvik
 
ALTRE NOTIZIE
30/10/2024 - 09:21
WARDRUNA: disponibile il singolo ''Hibjørnen (The Hibearnator)''
20/09/2024 - 16:41
WARDRUNA: dettagli e singolo del nuovo album ''Birna''
13/06/2024 - 17:21
WARDRUNA: ecco il live video di ''Gra''
10/04/2024 - 12:13
WARDRUNA: una data a novembre all'Arcimboldi di Milano
05/04/2024 - 14:14
WARDRUNA: presentato il nuovo singolo ''Hertan''
12/03/2022 - 10:20
WARDRUNA: pubblicano la clip di ''Skugge (Shadow)'' dal nuovo album
21/01/2022 - 13:16
WARDRUNA: presentano il singolo ''Solringen'' dal nuovo album
20/10/2021 - 15:01
WARDRUNA: rinviato al 2023 il tour, aggiunta una nuova data in Italia
03/02/2021 - 19:05
WARDRUNA: annunciano il release show virtuale del nuovo album ''Kvitravn''
15/01/2021 - 10:30
WARDRUNA: online il lyric video di ''Skugge''
ULTIME NOTIZIE
30/10/2024 - 16:09
CRIPPLED BLACK PHOENIX: online la nuova versione di ''444'' dal nuovo album
30/10/2024 - 16:05
UNREQVITED: ''A Pathway to the Moon'' è il nuovo album, ascolta ''Starforger''
30/10/2024 - 16:02
FELLOWSHIP: diffuso il singolo ''Victim'' dal nuovo disco
30/10/2024 - 11:46
PENTAGRAM: dettagli e singolo del nuovo album ''Lightning in a Bottle''
30/10/2024 - 09:37
FULL OF HELL: ascolta ''Sphere of Saturn'' dal disco collaborativo con Andrew Nolan
30/10/2024 - 09:33
VERSENGOLD: ascolta la nuova ''Rudelstrudel''
30/10/2024 - 09:25
THE HALO EFFECT: presentano il singolo ''March of the Unheard''
30/10/2024 - 09:21
GHOST: una data a Milano senza l'uso dei cellulari
30/10/2024 - 09:15
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: i dettagli di ''Give Us the Moon'' e il primo singolo
30/10/2024 - 09:13
NEON NIGHTMARE: ascolta il debutto ''Faded Dreams''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     