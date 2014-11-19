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I HÄXA
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CONCERTI

30/10/24
THE GEMS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

30/10/24
STEGOSAURO + BULGARELLI + CASAMATTA
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

30/10/24
GALACTIC EMPIRE
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA

31/10/24
GUILT TRIP
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

31/10/24
STEVE HACKETT
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

31/10/24
PAT METHENY
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE, VIA TRENTO - UDINE

31/10/24
STEVE HACKETT
PARCO DELLA MUSICA SALA CECILIA - ROMA

31/10/24
EPITAPH + VII VITIUM
ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

31/10/24
OLD BRIDGE + TAILOR\'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI - AREZZO

31/10/24
LORDI
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA
THE HALO EFFECT: presentano il singolo ''March of the Unheard''
30/10/2024 - 09:25 (149 letture)

Marzio
Mercoledì 30 Ottobre 2024, 16.08.59
4
E di colpo si ritorna indietro nel tempo di 25 anni. Rimando spudoratissimo al periodo d\'oro degli In Flames, ma a noi piace così
Ivan75
Mercoledì 30 Ottobre 2024, 12.45.43
3
Grandi
d.r.i.
Mercoledì 30 Ottobre 2024, 11.19.14
2
Bello questo e anche quello precedente!
MPS
Mercoledì 30 Ottobre 2024, 10.49.36
1
il riff dei Police in melo death!!!! grande band
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