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30/10/24
LAY OF THE AUTUMN
Of Love and Sorrow

31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate

31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot

01/11/24
POWERFLO
Gorilla Warfare

01/11/24
DEAF LIZARD
The Last Odyssey

01/11/24
ARCTIS
Arctis

01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper

01/11/24
BEARDFISH
Songs for Beating Hearts

01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem

01/11/24
I HÄXA
i H​ä​xa

CONCERTI

30/10/24
THE GEMS
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

30/10/24
STEGOSAURO + BULGARELLI + CASAMATTA
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

30/10/24
GALACTIC EMPIRE
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA

31/10/24
GUILT TRIP
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA

31/10/24
STEVE HACKETT
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

31/10/24
PAT METHENY
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE, VIA TRENTO - UDINE

31/10/24
STEVE HACKETT
PARCO DELLA MUSICA SALA CECILIA - ROMA

31/10/24
EPITAPH + VII VITIUM
ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

31/10/24
OLD BRIDGE + TAILOR\'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI - AREZZO

31/10/24
LORDI
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA
PENTAGRAM: dettagli e singolo del nuovo album ''Lightning in a Bottle''
30/10/2024 - 11:46 (111 letture)

Epic
Mercoledì 30 Ottobre 2024, 13.17.52
1
Non eccezionale, spero che il resto sia migliore. Comunque la data di uscita è nel gennaio 2025, c\'è un refuso nella didascalia.
RECENSIONI
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ARTICOLI
20/08/2022
Live Report
PENTAGRAM + THE ATOMIC BITCHWAX + STRAMONIUM
Magnolia Stone III, Circolo Magnolia, Milano, 03/08/2022
10/10/2016
Live Report
PENTAGRAM
Init Club, Roma, 03/10/2016
07/12/2015
Live Report
MALEVOLENT CREATION + GRAVE + PENTAGRAM (CHILE)
CIRCOLO COLONY, Brescia( BS ) 03/12/15
02/06/2013
Articolo
SEI NOTE DI PENTAGRAMMA
La recensione
21/04/2011
Live Report
PENTAGRAM + IN SOLITUDE
Bronson Club, Madonna Dell'Albero (RA),17/04/2011
 
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