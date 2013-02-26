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STEVE HACKETT
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ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

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OLD BRIDGE + TAILOR\'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI - AREZZO

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LORDI
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CRAVEN ROAD
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IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

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ABYSMAL GRIEF + BLAZE OF SORROW + MOTHER AUGUSTA
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
THE BLACK DAHLIA MURDER: guarda il video ufficiale di ''Utopia Black''
31/10/2024 - 07:10 (28 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
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