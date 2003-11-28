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STEVE HACKETT
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ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

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OLD BRIDGE + TAILOR\'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI - AREZZO

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LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA

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CRAVEN ROAD
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

31/10/24
500 HORSE POWER + RUIDOS DEL NORTE + RAGNAROK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

31/10/24
ABYSMAL GRIEF + BLAZE OF SORROW + MOTHER AUGUSTA
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DARK TRANQUILLITY: ecco il live video di ''Neuronal Fire''
31/10/2024 - 18:31 (35 letture)

RECENSIONI
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17/10/2010
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