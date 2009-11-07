NIGHTRAGE: disponibile la clip di ''Deadliest Sin'' da ''Remains of a Dead World''

31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate
31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot
01/11/24
NACHTMYSTIUM
Blight Privilege
01/11/24
ARCTIS
Arctis
01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper
01/11/24
ASSASSIN
Skullblast
01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem
01/11/24
BEARDFISH
Songs for Beating Hearts
01/11/24
ANOMALIE
Riverchild
01/11/24
EPITAPH
Path To Oblivion
31/10/24
GUILT TRIP
CIRCOLO DEV , VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
31/10/24
STEVE HACKETT
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
31/10/24
PAT METHENY
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE, VIA TRENTO - UDINE
31/10/24
STEVE HACKETT
PARCO DELLA MUSICA SALA CECILIA - ROMA
31/10/24
EPITAPH + VII VITIUM
ESOTERIC PRO AUDIO THEATER, VIA BIANTE REMAGNI 6 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
31/10/24
OLD BRIDGE + TAILOR\'S WAVE
ROCK HEAT CLUB, VIA LUIGI GALVANI - AREZZO
31/10/24
LORDI
LUCCA COMICS & GAMES - LUCCA
31/10/24
CRAVEN ROAD
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
31/10/24
500 HORSE POWER + RUIDOS DEL NORTE + RAGNAROK
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)
31/10/24
ABYSMAL GRIEF + BLAZE OF SORROW + MOTHER AUGUSTA
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA