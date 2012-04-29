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01/11/24
I HÄXA
i H​ä​xa

01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper

01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem

01/11/24
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Vitriseptome

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Path To Oblivion

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Gorilla Warfare

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Fever Dream

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Melas Oneiros

01/11/24
BEARDFISH
Songs for Beating Hearts

CONCERTI

01/11/24
THE GHOST INSIDE
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

01/11/24
CALL ME KARIZMA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

01/11/24
EDOARDO BENNATO
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

01/11/24
PERDITION TEMPLE + OMEGA VORTEX
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

01/11/24
HACKEDEPICCIOTTO
BORGO SANTA BRIGIDA 5/A - PARMA

01/11/24
STEVE HACKETT
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA

01/11/24
STEVE HACKETT
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA

01/11/24
CORPSORATE DEATHFEST VOL. 1
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

01/11/24
GILBY CLARKE
HOME ROCK CLUB – TREVISO

01/11/24
SKEMER
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO

NACHTMYSTIUM: ascolta il nuovo album ''Blight Privilege''
01/11/2024 - 09:58 (78 letture)

Spirit Of The Forest
Venerdì 1 Novembre 2024, 12.22.37
1
Non sanno di niente.
RECENSIONI
70
78
59
ARTICOLI
29/04/2012
Live Report
NACHTMYSTIUM + DARK FORTRESS + HELL MILITIA
Onirica, Parma, 24/0/42012
 
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