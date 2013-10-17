MONOLITHE: un estratto dal nuovo album

01/11/24
I HÄXA
i Häxa
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WARREN HAYNES
Million Voices Whisper
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PAGANIZER
Flesh Requiem
01/11/24
MITOCHONDRION
Vitriseptome
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ANOMALIE
Riverchild
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EPITAPH
Path To Oblivion
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POWERFLO
Gorilla Warfare
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NEON NIGHTMARE
Fever Dream
01/11/24
EPHIALTES
Melas Oneiros
01/11/24
BEARDFISH
Songs for Beating Hearts
01/11/24
THE GHOST INSIDE
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
01/11/24
CALL ME KARIZMA
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
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EDOARDO BENNATO
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
01/11/24
PERDITION TEMPLE + OMEGA VORTEX
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
01/11/24
HACKEDEPICCIOTTO
BORGO SANTA BRIGIDA 5/A - PARMA
01/11/24
STEVE HACKETT
TEATRO EUROPAUDITORIUM - BOLOGNA
01/11/24
CORPSORATE DEATHFEST VOL. 1
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
01/11/24
GILBY CLARKE
HOME ROCK CLUB – TREVISO
01/11/24
SKEMER
C.I.Q., VIA FABIO MASSIMO 19 - MILANO