E-AN-NA: presentano due nuovi singoli

07/11/24
SUIDAKRA
DarkanakraD
08/11/24
PAYSAGE D`HIVER
Die Berge
08/11/24
SEVEN KINGDOMS
The Square (EP)
08/11/24
MASSACRE
Necrolution
08/11/24
STRANGER VISION
Faust. Act I - Prelude to Darkness
08/11/24
NEAL MORSE & THE RESONANCE
No Hill For A Climber
08/11/24
YOTH IRIA
Blazing Inferno
08/11/24
ERSHETU
Yomi
08/11/24
IMPELLITTERI
War Machine
08/11/24
SEVENTH CRYSTAL
Entity
03/11/24
ALIEN ANT FARM + CKY
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
03/11/24
UADA + GHOST BATH + CLOAK
LEGEND CLUB - MILANO
03/11/24
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
NEW AGE CLUB, VIA TINTORETTO 14 - RONCADE (TV)
03/11/24
LIVING GATE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
03/11/24
7D7D
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
03/11/24
STEVE HACKETT
TEATRO DAL VERME - MILANO
03/11/24
GILBY CLARKE
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
03/11/24
TURBO GOO ZERO
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
03/11/24
PAT METHENY
TEATRO AUDITORIUM MANZONI, VIA DE\' MONARI 1/2 - BOLOGNA
03/11/24
UBRIS + THEDUS
PUNKY REGGAE PUB, VIA BARBARIGO 17, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)