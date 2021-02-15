BURNING WITCHES: ecco il nuovo singolo

07/11/24
SUIDAKRA
DarkanakraD
08/11/24
DELAIN
Dance with the Devil (EP)
08/11/24
ABSCHWÖRZUNGE
Whorl
08/11/24
PLOUGHSHARE
Second Wound
08/11/24
DISPARAGED
Down the Heavens
08/11/24
TIDES FROM NEBULA
Instant Rewards
08/11/24
MASSACRE
Necrolution
08/11/24
STRANGER VISION
Faust. Act I - Prelude to Darkness
08/11/24
NEAL MORSE & THE RESONANCE
No Hill For A Climber
08/11/24
YOTH IRIA
Blazing Inferno
05/11/24
STARSET
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
05/11/24
ULCERATE + SELBST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
05/11/24
ULCERATE + SELBST
LEGEND CLUB - MILANO
05/11/24
STEVE HACKETT
TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA CRISTINA 71 - TORINO
05/11/24
CALIFONE
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA
06/11/24
GATECREEPER + 200 STAB WOUNDS + ENFORCED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
06/11/24
BARONESS + GRAVEYARD + PALLBEARER
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
06/11/24
ULCERATE + SELBST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
06/11/24
ULCERATE + SELBST
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
06/11/24
THE MYSTERINES
ARCI BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO