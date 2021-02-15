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Faust. Act I - Prelude to Darkness

08/11/24
NEAL MORSE & THE RESONANCE
No Hill For A Climber

08/11/24
YOTH IRIA
Blazing Inferno

CONCERTI

05/11/24
STARSET
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

05/11/24
ULCERATE + SELBST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/11/24
ULCERATE + SELBST
LEGEND CLUB - MILANO

05/11/24
STEVE HACKETT
TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA CRISTINA 71 - TORINO

05/11/24
CALIFONE
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA

06/11/24
GATECREEPER + 200 STAB WOUNDS + ENFORCED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

06/11/24
BARONESS + GRAVEYARD + PALLBEARER
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

06/11/24
ULCERATE + SELBST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

06/11/24
ULCERATE + SELBST
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

06/11/24
THE MYSTERINES
ARCI BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO
BURNING WITCHES: ecco il nuovo singolo
05/11/2024 - 22:40 (21 letture)

RECENSIONI
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