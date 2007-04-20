     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
DarkanakraD - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/11/24
SUIDAKRA
DarkanakraD

08/11/24
DELAIN
Dance with the Devil (EP)

08/11/24
ABSCHWÖRZUNGE
Whorl

08/11/24
PLOUGHSHARE
Second Wound

08/11/24
DISPARAGED
Down the Heavens

08/11/24
TIDES FROM NEBULA
Instant Rewards

08/11/24
MASSACRE
Necrolution

08/11/24
STRANGER VISION
Faust. Act I - Prelude to Darkness

08/11/24
NEAL MORSE & THE RESONANCE
No Hill For A Climber

08/11/24
YOTH IRIA
Blazing Inferno

CONCERTI

05/11/24
STARSET
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

05/11/24
ULCERATE + SELBST
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

05/11/24
ULCERATE + SELBST
LEGEND CLUB - MILANO

05/11/24
STEVE HACKETT
TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA CRISTINA 71 - TORINO

05/11/24
CALIFONE
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA

06/11/24
GATECREEPER + 200 STAB WOUNDS + ENFORCED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

06/11/24
BARONESS + GRAVEYARD + PALLBEARER
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

06/11/24
ULCERATE + SELBST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

06/11/24
ULCERATE + SELBST
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

06/11/24
THE MYSTERINES
ARCI BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO
SUIDAKRA: presentano un brano da ''DarkanakraD''
05/11/2024 - 22:43 (18 letture)

RECENSIONI
70
84
ARTICOLI
20/04/07
Live Report
ENSIFERUM + SUIDAKRA + NAILDOWN
La data di Milano
 
ALTRE NOTIZIE
05/11/2024 - 22:43
SUIDAKRA: presentano un brano da ''DarkanakraD''
19/10/2024 - 09:39
SUIDAKRA: in streaming un singolo dal nuovo album in arrivo a novembre
22/12/2021 - 12:24
DRAGONBREED: nuova formazione con membri di Suidakra e Graveworm
23/06/2021 - 21:06
SUIDAKRA: online il video di ''Vortex of Carnage'' dal nuovo album
25/10/2018 - 16:44
SUIDAKRA: diffuso il video di 'Ode To Arma'
05/10/2018 - 07:06
SUIDAKRA: online il lyric video di 'Snakehenge'
27/09/2018 - 17:16
SUIDAKRA: ecco gli ultimi dettagli di 'Cimbric Yarns'
16/09/2018 - 17:02
SUIDAKRA: svelata una piccola anticipazione del nuovo album
13/09/2018 - 15:17
SUIDAKRA: svelata la copertina del prossimo disco
27/08/2016 - 10:15
SUIDAKRA: guarda il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
05/11/2024 - 22:40
BURNING WITCHES: ecco il nuovo singolo
05/11/2024 - 22:34
LABYRINTH: a gennaio il nuovo album, ecco ''Welcome Twilight''
05/11/2024 - 10:25
BINARY ORDER: a dicembre esce ''System Recovery May Prove Impossible'', ecco il primo singolo
05/11/2024 - 10:13
DES ROCS: guarda il live video di ''MMC'' filmato a Bologna
05/11/2024 - 10:06
GIRISH AND THE CHRONICLES: ascolta l'inedita ''Kaal''
05/11/2024 - 08:25
LIFESICK: il video ufficiale di ''Hollow Treats''
05/11/2024 - 08:23
PRIMAL CODE: online ''Extinction'' dal disco di debutto ''Opaque Fixation''
05/11/2024 - 08:20
ERSHETU: ascolta il nuovo album ''Yomi''
04/11/2024 - 22:21
ANGRA: guarda il video di ''Faithless Sanctuary''
04/11/2024 - 16:11
GORGON: dettagli e singolo del nuovo ''For Those Who Stay''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     