     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover dell\'EP
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/11/24
SUIDAKRA
DarkanakraD

08/11/24
ABSCHWÖRZUNGE
Whorl

08/11/24
STRANGER VISION
Faust. Act I - Prelude to Darkness

08/11/24
NEAL MORSE & THE RESONANCE
No Hill For A Climber

08/11/24
YOTH IRIA
Blazing Inferno

08/11/24
IMPELLITTERI
War Machine

08/11/24
CHAOS INVOCATION
Wherever We Roam...

08/11/24
TIDES FROM NEBULA
Instant Rewards

08/11/24
SEVEN KINGDOMS
The Square (EP)

08/11/24
ERSHETU
Yomi

CONCERTI

06/11/24
GATECREEPER + 200 STAB WOUNDS + ENFORCED
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

06/11/24
BARONESS + GRAVEYARD + PALLBEARER
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

06/11/24
ULCERATE + SELBST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

06/11/24
ULCERATE + SELBST
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

06/11/24
THE MYSTERINES
ARCI BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

06/11/24
STARSAILOR
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

06/11/24
CALIFONE
SPAZIO TEATRO 89, VIA FRATELLI ZOIA 89 - MILANO

07/11/24
WARDRUNA
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL\'INNOVAZIONE 20 - MILANO

07/11/24
WARDRUNA
TEATRO ARCIMBOLDI MILANO - MILANO

07/11/24
VEIL OF MAYA + SIGNS OF THE SWARM + VARIALS + TO THE GRAVE
LEGEND CLUB - MILANO
DELAIN: presentato il singolo ''The Reaping''
06/11/2024 - 09:09 (39 letture)

Spirit Of The Forest
Mercoledì 6 Novembre 2024, 9.36.07
1
Questi sono terribili.
RECENSIONI
s.v.
75
68
s.v.
75
78
60
ARTICOLI
15/08/2016
Intervista
DELAIN
Una questione di equilibri
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
10/05/2012
Live Report
DELAIN + TRILLIUM + ALCYON WAY
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 05/05/2012
13/05/2011
Live Report
DELAIN + SERENITY
Alcatraz, Milano, 09/05/2011
 
ALTRE NOTIZIE
06/11/2024 - 09:09
DELAIN: presentato il singolo ''The Reaping''
05/09/2024 - 17:01
DELAIN: dettagli e singolo del nuovo EP ''Dance with the Devil''
01/08/2023 - 07:58
DELAIN: ad inizio anno a Milano per un concerto
09/02/2023 - 16:02
DELAIN: guarda il video di ''Queen Of Shadow''
13/01/2023 - 10:01
DELAIN: pubblicano il nuovo singolo "Moth to a Flame"
30/11/2022 - 00:14
DELAIN: a febbraio esce il nuovo disco in studio, ''Dark Waters''
13/09/2022 - 10:35
DELAIN: ascolta la versione al piano di ''The Quest and the Curse''
09/08/2022 - 20:31
DELAIN: ecco il singolo ''The Quest And The Curse'' con la nuova cantante Diana Leah
01/07/2021 - 00:10
CHARLOTTE WESSELS: l’ex-Delain pubblica il video di ‘‘Superhuman’’
04/06/2021 - 00:23
CHARLOTTE WESSELS: a settembre il nuovo disco solista dell’ex-cantante dei Delain
ULTIME NOTIZIE
06/11/2024 - 10:11
HESPERIA: dettagli e singolo del nuovo album ''Fra li monti sibillini''
06/11/2024 - 10:08
SPY: in arrivo un nuovo EP, ascolta un brano
06/11/2024 - 09:16
ACCUSER: a fine mese il nuovo ''Rebirthless''
06/11/2024 - 09:11
MARTY FRIEDMAN: pubblica un nuovo video dall'ultimo album
06/11/2024 - 00:28
QUEENSRYCHE: in studio di registrazione nel 2025
06/11/2024 - 00:14
SPIRITBOX: producono il singolo ‘‘Tyg’’ di Megan Thee Stallion
06/11/2024 - 00:01
ENVY OF NONE: ''Not Dead Yet'' è il nuovo singolo della band di Alex Lifeson
05/11/2024 - 22:43
SUIDAKRA: presentano un brano da ''DarkanakraD''
05/11/2024 - 22:40
BURNING WITCHES: ecco il nuovo singolo
05/11/2024 - 22:34
LABYRINTH: a gennaio il nuovo album, ecco ''Welcome Twilight''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     