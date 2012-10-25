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LEGEND CLUB - MILANO
MARTY FRIEDMAN: pubblica un nuovo video dall'ultimo album
06/11/2024 - 09:11 (32 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
02/11/2012
Live Report
MARTY FRIEDMAN + YOSSI SASSI + STEPHAN FORTE
Circolo Kolony, Travagliato (BS), 25/10/2012
 
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