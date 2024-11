SEVEN KINGDOMS: guarda il video di ''Wilted Pieces''

09/11/2024 - 09:33 (55 letture)



Federico "Vandroy" Landini 1 Ho ascoltato l'EP e non mi è dispiaciuto per nulla. Prima parte più symphonic metal. Nulla di particolarmente originale, ma ben suonato, prodotto, arrangiato. La seconda parte, con il pezzo del video di cui sopra e la bella cover di Kyrie dei Mr. Mister, ci porta invece verso sonorità più AOR. IMHO una band ingiustamente sottovalutata.