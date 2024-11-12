NEON DEFENDER: ecco il video ufficiale di ''Never Give Up''

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GAUNTLET RULE
After the Kill
15/11/24
AS I LAY DYING
Through Storms Ahead
15/11/24
DEADBODY / TRIBAL GAZE
Deadbody / Tribal Gaze
15/11/24
POPPY
Negative Spaces
15/11/24
EMPIRES OF EDEN
Guardians of Time
15/11/24
THE MOSAIC WINDOW
Hemasanctum
15/11/24
MAMMOTH GRINDER
Undying Spectral Resonance
15/11/24
LINKIN PARK
From Zero
15/11/24
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Supernatural
15/11/24
THE FORESHADOWING
New Wave Order
12/11/24
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB - MILANO
12/11/24
AGNOSTIC FRONT + MURPHY’S LAW + VIOLENT WAY
ESTRAGON - BOLOGNA
12/11/24
ROYEL OTIS
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
12/11/24
CUMGIRL8
DISTRICT 272 CLUB, VIA PADOVA 272 - MILANO
12/11/24
I HATE MY VILLAGE
BASE MILANO, VIA BERGOGNONE 34 - MILANO
12/11/24
ATOMIC ROOSTER
TEATRO VILLA POTENZA – MACERATA
13/11/24
MYLES KENNEDY + BLACK RIVER DELTA
ALCATRAZ - MILANO
13/11/24
CHELSEA WOLFE + MARY JANE DUNPHE
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
13/11/24
GEOFF TATE
LEGEND CLUB - MILANO
13/11/24
BEEN STELLAR
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO