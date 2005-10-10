G3: ascolta ''Zeus in Chains'' dal nuovo Live Album

15/11/24
LIOVILLE
Supernatural
15/11/24
WORM SHEPHERD
Hunger
15/11/24
EMPIRES OF EDEN
Guardians of Time
15/11/24
AS I LAY DYING
Through Storms Ahead
15/11/24
DEADBODY / TRIBAL GAZE
Deadbody / Tribal Gaze
15/11/24
POPPY
Negative Spaces
15/11/24
THE MOSAIC WINDOW
Hemasanctum
15/11/24
MAMMOTH GRINDER
Undying Spectral Resonance
15/11/24
LINKIN PARK
From Zero
15/11/24
THY CATAFALQUE
XII: A gyönyörű álmok ezután jönnek
14/11/24
ANVIL
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
14/11/24
KINGS OF THRASH
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
14/11/24
PETER HAMMILL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
14/11/24
FALLING IN REVERSE + HOLLYWOOD UNDEAD + SLEEP THEORY
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO
14/11/24
THE LAST DINNER PARTY
BAREZZI FESTIVAL, TEATRO REGIO - PARMA
14/11/24
SUN KIL MOON
BAREZZI FESTIVAL, TEATRO REGIO - PARMA
14/11/24
ANIMAUX FORMIDABLES
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO
14/11/24
FRANCO MUSSIDA
AUDITORIUM, IULM 6, VIA CARLO BO 1 - MILANO
15/11/24
HARDCORE SUPERSTAR + WEDNESDAY13
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL`ADDA (MI)
15/11/24
DOPE DOD
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)