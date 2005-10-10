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Supernatural

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Guardians of Time

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Through Storms Ahead

15/11/24
DEADBODY / TRIBAL GAZE
Deadbody / Tribal Gaze

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Hemasanctum

15/11/24
MAMMOTH GRINDER
Undying Spectral Resonance

15/11/24
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From Zero

15/11/24
THY CATAFALQUE
XII: A gyönyörű álmok ezután jönnek

CONCERTI

14/11/24
ANVIL
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

14/11/24
KINGS OF THRASH
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

14/11/24
PETER HAMMILL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA), VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

14/11/24
FALLING IN REVERSE + HOLLYWOOD UNDEAD + SLEEP THEORY
FABRIQUE, VIA GAUDENZIO FANTOLI 9 - MILANO

14/11/24
THE LAST DINNER PARTY
BAREZZI FESTIVAL, TEATRO REGIO - PARMA

14/11/24
SUN KIL MOON
BAREZZI FESTIVAL, TEATRO REGIO - PARMA

14/11/24
ANIMAUX FORMIDABLES
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

14/11/24
FRANCO MUSSIDA
AUDITORIUM, IULM 6, VIA CARLO BO 1 - MILANO

15/11/24
HARDCORE SUPERSTAR + WEDNESDAY13
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL`ADDA (MI)

15/11/24
DOPE DOD
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
G3: ascolta ''Zeus in Chains'' dal nuovo Live Album
13/11/2024 - 16:35 (83 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
10/07/2016
Live Report
G3
Gru Village, Grugliasco (TO), 05/07/16
 
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