THE FORESHADOWING: tutto il nuovo ''New Wave Order'' in streaming

15/11/24
LIOVILLE
Supernatural
15/11/24
WORM SHEPHERD
Hunger
15/11/24
EMPIRES OF EDEN
Guardians of Time
15/11/24
AS I LAY DYING
Through Storms Ahead
15/11/24
DEADBODY / TRIBAL GAZE
Deadbody / Tribal Gaze
15/11/24
POPPY
Negative Spaces
15/11/24
THE MOSAIC WINDOW
Hemasanctum
15/11/24
MAMMOTH GRINDER
Undying Spectral Resonance
15/11/24
LINKIN PARK
From Zero
15/11/24
THY CATAFALQUE
XII: A gyönyörű álmok ezután jönnek
15/11/24
HARDCORE SUPERSTAR + WEDNESDAY13
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL`ADDA (MI)
15/11/24
DOPE DOD
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
15/11/24
ANVIL
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
15/11/24
PALAYE ROYALE + HOT MILK + I SEE STARS + HUDDY
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
15/11/24
KRYUHM FEST (day 1)
IL GIARDINO 2.0 MUSIC CLUB, VIA CAO DEL PRÀ 82 - SONA (VR)
15/11/24
BLOOD TO BLOOD FEST (day 1)
OFFICINA AMARANTA, VIALE PICENO, 139 - FANO (PU)
15/11/24
SUN KIL MOON
SPAZIO TEATRO 89 - MILANO
15/11/24
JUSTIN ADAMS & MAURO DURANTE
RAINDOGS HOUSE, P.ZZA REBAGLIATI 1 - SAVONA
15/11/24
ANIMAUX FORMIDABLES
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
15/11/24
LOS BITCHOS
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA