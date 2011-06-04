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15/11/24
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THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

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THE FORESHADOWING: tutto il nuovo ''New Wave Order'' in streaming
14/11/2024 - 11:17 (64 letture)

RECENSIONI
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15/05/2016
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07/05/2016
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Parte 2 - Scene da supportare, cd da non dimenticare
05/05/2016
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Parte 1 - Babilonia non è poi così lontana.
15/01/2014
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SATURNUS + DOOMRAISER + THE FORESHADOWING + SHORE OF NULL + (ECHO)
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22/12/2013
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29/10/2013
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SWALLOW THE SUN + ANTIMATTER + THE FORESHADOWING + TETHRA
Rock'n Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 26/10/2013
17/06/2012
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Closer Club, Roma, 08/06/2012
09/06/2011
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THE FORESHADOWING + LYKAION
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