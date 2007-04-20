DOWN: in arrivo nel 2025 il nuovo album

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Edifice of Vicissitudes
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The Suns of Perdition - Chapter IV: To Shadow Zion
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22/11/24
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16/11/24
VEXOVOID + INJURY + SINDUSTRIES
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
16/11/24
ANVIL
REVOLVER CLUB, VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39 - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
16/11/24
PETER HAMMILL
MUSEO DI DONNAREGINA, LARGO DONNAREGINA - NAPOLI
16/11/24
THE GIANT BABA + NOISE IN MYSELF
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
16/11/24
EDOARDO BENNATO
TEATRO DIS_PLAY C/O BRIXIA FORUM, VIA CAPRERA 5 - BRESCIA
16/11/24
FIRENZE METAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
16/11/24
KRYUHM FEST (day 2)
IL GIARDINO 2.0 MUSIC CLUB, VIA CAO DEL PRÀ 82 - SONA (VR)