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17/11/24
𝐂𝐀𝐍 𝐈 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐅EST
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

17/11/24
THE EFFICIENT MACHINE + SQUARE ELEVEN
PUNKY REGGAE PUB, VIA BARBARIGO 17, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

17/11/24
GIUSE THE LIZIA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

17/11/24
SUN KIL MOON
AUDITORIUM SAN ROCCO - SENIGALLIA (AN)
LIONVILLE: ascolta ''Breakaway''
17/11/2024 - 09:25 (58 letture)

progster78
Domenica 17 Novembre 2024, 10.01.43
1
Non è da molto che li seguo,band veramente valida...bella questa Breakaway,ho il precedente e penso che prenderò anche questo.
RECENSIONI
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20/03/2022
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LIONVILLE
La musica verso un luogo migliore
 
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