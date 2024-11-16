ROCK-OUT: ecco il singolo ''Pump It Up''

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HARDCORE SUPERSTAR + WEDNESDAY13
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17/11/24
VOLA
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LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

17/11/24
SUM 41
PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

17/11/24
ANVIL
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI, 8/B - BOLOGNA

17/11/24
MARIANAS REST + AEONIAN SORROW
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

17/11/24
𝐂𝐀𝐍 𝐈 𝐒𝐂𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐅EST
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

17/11/24
THE EFFICIENT MACHINE + SQUARE ELEVEN
PUNKY REGGAE PUB, VIA BARBARIGO 17, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)

17/11/24
GIUSE THE LIZIA
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

17/11/24
SUN KIL MOON
AUDITORIUM SAN ROCCO - SENIGALLIA (AN)
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17/11/2024 - 09:54 (47 letture)

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