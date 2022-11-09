AFTER LAPSE: presentato il brano ''Thanks, But No Thanks''

21/11/24
ACCUSER
Rebirthless
22/11/24
SILENT WINTER
Utopia
22/11/24
HIGH WARDEN
Astral Iron
22/11/24
KRUELTY
Profane Usurpation
22/11/24
KINGCROWN
Nova Atlantis
22/11/24
LUMINARE CHRISTMAS!
Mistletoe Madness
22/11/24
MARILYN MANSON
One Assassination Under God - Chapter 1
22/11/24
PANZERFAUST
The Suns of Perdition - Chapter IV: To Shadow Zion
22/11/24
ANIALATOR
Death Is Calling
22/11/24
BODY COUNT
Merciless
18/11/24
PETER HAMMILL
TEATRO ELFO PUCCINI, CORSO BUENOS AIRES 33 - MILANO
18/11/24
LANSDOWNE + WEAPONS OF ANEW + KILLAKOI
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
18/11/24
THE RASMUS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
18/11/24
BAD NERVES + ULTRA Q
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA
18/11/24
TAPIR!
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO
18/11/24
RACHELE BASTREGHI
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO
18/11/24
SUN KIL MOON
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA
19/11/24
LUCIFER + THE NIGHT ETERNAL + TANITH
LEGEND CLUB - MILANO
19/11/24
DIRTY LOOPS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
19/11/24
INTEGRITY + EYES
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)