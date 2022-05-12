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ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

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COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

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SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO

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RACHELE BASTREGHI
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO

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SUN KIL MOON
MONK , VIA GIUSEPPE MIRRI 35 - ROMA

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LUCIFER + THE NIGHT ETERNAL + TANITH
LEGEND CLUB - MILANO

19/11/24
DIRTY LOOPS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

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INTEGRITY + EYES
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
FELLOWSHIP: in streaming il nuovo singolo
17/11/2024 - 18:21 (67 letture)

progster78
Domenica 17 Novembre 2024, 19.34.33
2
Il brano non mi dispiace,per quanto riguarda il video avrei molto da dire ma è meglio che mi fermi.
Duke
Domenica 17 Novembre 2024, 18.26.15
1
...ottima band....il disco precedente mi è piaciuto....molto melodici ...davvero interessanti...
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