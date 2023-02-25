LANKESTER MERRIN: guarda il video di ''High Plains Drifter''

24/11/24
GOLGOTHAN REMAINS
Bearer of Light, Matriarch of Death
25/11/24
MERCYLESS
Those Who Reign Below
25/11/24
GAEREA
Coma
25/11/24
OMEGAETERNUM
1248
25/11/24
EXTERMINATION DISMEMBERMENT
Butcher Basement Revamp
25/11/24
MONOLITHE
Black Hole District
26/11/24
SOULSKINNER
Glorified by the Light
27/11/24
THE BLACK DAHLIA MURDER
Servitude
29/11/24
WOLVENCROWN
Celestial Lands
29/11/24
TESLA
All About Love [EP]
23/11/24
STIGE FEST
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
23/11/24
XANDRIA + SIRENIA
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
23/11/24
ANCILLOTTI + HELLBLADE + MR. JACK
SANTOMATO LIVE, VIA MONTALESE 25/A - PISTOIA
23/11/24
500HORSEPOWER + KROSS OF KHAOSS + WAR HYMNS
LZO BREWERY, VIA C. VAZZOLER 30 - CONEGLIANO (TV)
23/11/24
KHAOSSFEST
LZO BREWERY, HI-FI STUDIO VIA LUIGI MANZONI - CONEGLIANO (TV)
23/11/24
XANDRIA + SIRENIA + GENUS ORDINIS DEI
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
23/11/24
VALLE CAUDINA METAL FEST IV
UDITORIUM PRESSO SCUOLA PRIMARIA - BELTIGLIO DI CEPPALONI (BN)
23/11/24
TOO PUNK TO DIE FEST
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)
23/11/24
DAVIDE VAN DE SFROOS
UNIPOL FORUM, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
23/11/24
PUBLIC SERVICE BROADCASTING
ARCI BELLEZZA, VIA G. BELLEZZA 16/A - MILANO