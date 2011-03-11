ELECTRIC WIZARD: annunciato il disco dal vivo ''Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1''

27/11/24
THE BLACK DAHLIA MURDER
Servitude
29/11/24
BEDSORE
Dreaming the Strife for Love
29/11/24
WOLVENCROWN
Celestial Lands
29/11/24
DEWFALL
Landhaskur
29/11/24
MEFITIS
The Skorian // The Greyleer
29/11/24
DARK EMBRACE
Land of Witches
29/11/24
DEMON BITCH
Master of the Games
29/11/24
THE WATCHER
Out of Dark
29/11/24
ORNATORPET
Fordomdags
29/11/24
KONKHRA
Sad Plight Of Lucifer
27/11/24
YOU ME AT SIX
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO
27/11/24
MOTTA
BASE - MILANO
27/11/24
ESTRA
COMBO FIRENZE, SACCHI RAPPRESENTANZE, VIA MANNELLI 21 - FIRENZE
28/11/24
KALEO
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
28/11/24
THE WINSTONS
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
28/11/24
ANIMAUX FORMIDABLES
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
28/11/24
𝗠𝗢𝗢𝗢𝗡 + THE BACKDOOR SOCIETY + THE BRIGHTEST ROOM
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO
28/11/24
EDOARDO BENNATO
TEATRO VERDI - MONTECATINI
29/11/24
WALTER TROUT
CROSSROADS LIVE, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA
29/11/24
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO