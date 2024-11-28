BLACKBRIAR: online il nuovo singolo ''Floriography''

29/11/24
BEDSORE
Dreaming the Strife for Love
29/11/24
DEWFALL
Landhaskur
29/11/24
THE WATCHER
Out of Dark
29/11/24
DARK EMBRACE
Land of Witches
29/11/24
PESTILENT HEX
Sorceries of Sanguine & Shadow
29/11/24
FERAL FORMS
Through Demonic Spell
29/11/24
KONKHRA
Sad Plight Of Lucifer
29/11/24
ORNATORPET
Fordomdags
29/11/24
TESLA
All About Love [EP]
29/11/24
WOLVENCROWN
Celestial Lands
28/11/24
KALEO
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
28/11/24
THE WINSTONS
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
28/11/24
ANIMAUX FORMIDABLES
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
28/11/24
𝗠𝗢𝗢𝗢𝗡 + THE BACKDOOR SOCIETY + THE BRIGHTEST ROOM
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO
28/11/24
EDOARDO BENNATO
TEATRO VERDI - MONTECATINI
29/11/24
WALTER TROUT
CROSSROADS LIVE, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA
29/11/24
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO
29/11/24
ANCILLOTTI + PERPETUAL FIRE + WYV85 WYVERN 1985 COMEBACK
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)
29/11/24
HARDCORE FOR PALESTINE
CIRCOLO LIBERO PENSIERO - LECCO
29/11/24
BROWBEAT + INFECTION CODE + DEMETRA’S SCAR
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA